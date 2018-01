Hospicegroep De Lelie krijgt cheque van gemeente Winterswijk

WINTERSWIJK - Medewerkers van de gemeente Winterswijk hebben 1.029 euro ingezameld voor Hospicegroep De Lelie. Gemeentesecretaris Oortgiesen overhandigde de cheque maandag aan voorzitter Ten Kate van de stichting.

Het bedrag is het resultaat van een inzamelingsactie onder medewerkers van de gemeente tijdens de kerstbijeenkomst in december. Oortgiesen is er trots op dat hij de cheque namens de gemeente mocht overhandigen.

Goede doel

'Elk jaar kunnen medewerkers de waarde van hun kerstpakket geheel of gedeeltelijk schenken aan een Winterswijks goed doel. Dit jaar is er gekozen voor twee goede doelen, te weten Hospice De Lelie en 'De kerstboom van de Post' (een initiatief van de Post). Ik vind het mooi dat we als organisatie goede doelen op deze manier kunnen en mogen ondersteunen, daaruit blijkt dat onze medewerkers erg betrokken zijn bij de Winterswijkse samenleving', aldus de gemeentesecretaris.

Voorzitter Ten Kate van De Lelie vindt het een prachtig bedrag. 'Daar zijn we enorm blij mee. Wat ik ook heel bijzonder vind is de gedachte dat De Lelie als goede doel gekozen is en dat de medewerkers van de gemeente Winterswijk onze organisatie een warm hart toedragen. Als voorzitter van de stichting ben ik hen daar erg dankbaar voor.'

Gastvrij huis

Hospicegroep De Lelie in Winterswijk is een gastvrij huis voor mensen die terminaal zijn. Als thuisverzorging onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat de situatie dit niet toelaat of de familie overbelast raakt, kan het hospice uitkomst bieden. De Lelie biedt plaats aan vier gasten.

Hospicegroep De Lelie is in 2005 ontstaan uit een fusie van Vrijwilligers Terminale Zorg OostAchterhoek en Hospice De Lelie in Winterswijk. Momenteel zijn in de oostelijke Achterhoek zo’n 80 vrijwilligers beschikbaar. Zij zijn zorgvuldig geselecteerd en getraind. Twee betaalde coördinatoren van de terminale thuisen hospicezorg begeleiden deze vrijwilligers. Het werk van De Lelie wordt gedeeltelijk gesubsidieerd, maar het kan alleen goed worden gedaan met financiële steun van buitenaf.