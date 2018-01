Henk de Jong en De Graafschap zijn er definitief uit en blijven een koppel

DOETINCHEM - De Graafschap en Henk de Jong gaan nog een jaar met elkaar verder. De trainer verlengt zijn contract met een jaar tot de zomer van 2019.

Vrijdag kon Omroep Gelderland al melden dat beide partijen heel dicht bij een akkoord waren over contractverlenging. Inmiddels zijn maandag ook de laatste plooien en details gladgestreken en tekent de 53-jarige Fries voor nog een seizoen bij. Dat doet ook zijn rechterhand Sandor van der Heide die eveneens een overeenkomst sluit tot medio 2019.

De clubleiding van De Graafschap wil de contractverlenging nog niet definitief bevestigen. 'Formeel en mondeling zijn we er uit, maar er is nog niets definitief getekend. Dat hopen we vandaag te doen', zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp.

De Jong begon bij de Achterhoekers op 1 januari 2017. Vanuit een positie onderin de Jupiler League sloeg De Graafschap de weg naar boven weer in, maar het was niet genoeg voor de play-offs om promotie.

Dit seizoen begon De Graafschap sterk, maar was het ook wisselvallig. Op dit moment staat de club uit Doetinchem zesde. Technisch directeur Hofstede afgelopen vrijdag. 'De Jong is de trainer die bij de normen en waarden van deze club past. Een echt uithangbord voor De Graafschap.'

Vanavond is op stadion De Vijverberg de nieuwjaarsreceptie. Daar wil De Graafschap het nieuws presenteren aan de sponsoren van de club.