Boodschappen met de boot; gezin geïsoleerd door hoogwater

WAMEL - Alleen per boot naar huis komen. Voor Mayke Engels en Harm van Zuilen uit Wamel is het door het hoge water nu de realiteit.

De twee wonen met hun gezin in de uiterwaarden. Maandag konden zij over een klein stukje land naar werk en school, maar nu staat dat dijkje ook onder water.

Toch vindt Harm dat geen onoverkomelijk bezwaar: 'Het gebeurt maar af en toe en keer. Het is prima te doen. We wonen mooi vrij.'

Improviseren

Met boodschappen is het wel improviseren. 'Afgelopen zaterdag hebben we Albert Heijn laten komen. De koelkast en vriezer zitten goed vol. Eind van de week doen we het nog een keer, maar dan laten we het ergens anders bezorgen en halen we het op met de boot.'

Want het duurt nog wel even voor de uiterwaarden weer droog staan. 'Het duurt nog twee á tweeënhalve week voordat we met de auto thuis kunnen komen', denkt Harm.

