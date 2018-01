Deel dit artikel:











Journalist Ruud van Gijzel overleden Foto: Familie Van Gijzel

ARNHEM - In zijn woonplaats Nijmegen is afgelopen week onze geliefde collega Ruud van Gijzel overleden. Ruud was de man met het 'fijne pennetje', een stilist en verhalenverteller bij uitstek.

Hij begon zijn carrière in 1989 bij de radio als bureauredacteur op de editie Nijmegen/Rivierenland. Een man van de nuance, niet van de scherpe tegenstellingen. De afgelopen jaren was hij een van de stille krachten achter 'Weg naar de bevrijding' en '75 jaar vrijheid, op weg naar 2020', multimediale projecten over de Tweede Wereldoorlog en onze bevrijding. Ruud had zijn plek gevonden. Als historicus van huis uit waren dit voor hem de verhalen waarin hij zijn ziel en zaligheid kwijt kon. Vier jaar geleden werd bij hem kanker geconstateerd, een ziekte waar hij lang en dapper tegen heeft gestreden. Al die tijd bleef het werk een houvast voor hem. Helaas heeft hij de ziekte niet kunnen verslaan. Ruud mocht maar 58 jaar oud worden. We hadden nog graag zoveel verhalen van hem gehoord. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl