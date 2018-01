Deel dit artikel:











Delen gemeente Lochem zeker een week in het donker Foto: Pixabay

LOCHEM - In delen van de gemeente Lochem is tussen 3 en 8 januari de straatverlichting uitgevallen. Naar verwachting duurt het zeker een week voordat de storing is verholpen.

De gemeente Lochem meldt op haar website dat de openbare verlichting is uitgevallen in Epse (Het Wilgert, Het Wansink, Du Tourweg, Epserenk en de Lochemseweg), Gorssel (Ketenbosweg, Dommerholtsweg, Parallelweg, Noorseweg, Cederlaan, Elfuursweg, Thuyalaan en de Douglaslaan) en Lochem (Julianaweg, Molenstraat, Noorderbleek, Oosterbleek en de Oosterwal). Wat de exacte oorzaak is van het probleem, is niet bekend. 'Door de koude en natte weersomstandigheden zijn er meer storingen aan straatverlichting dan gebruikelijk', aldus de gemeente Lochem. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl