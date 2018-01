Trein 'schampt' auto op spoorwegovergang

KESTEREN - Tussen Tiel en Elst reden dinsdagochtend geen treinen door een vermoedelijke aanrijding. Een trein zou op een spoorwegovergang in de Tielsestraat in Kesteren een auto hebben geschampt.

Volgens de politie is de trein na het incident stilgezet en gecontroleerd op schade. Of daarbij iets is aangetroffen, is niet bekend. Na de controle heeft de trein zijn weg vervolgd naar Opheusden. Volgens spoorbeheerder ProRail is de bewuste grijze auto niet gestopt.

Arriva zette tussen Tiel en Elst bussen in om de passagiers te vervoeren. Voor zover bekend duurde de stremming tot 9.30 uur.