Bestuurder belandt met auto in water Foto: Persbureau Heitink

BEUNINGEN - Bij de Elsenpas in Beuningen is dinsdagochtend een auto in het water beland. Hierbij is de bestuurder gewond geraakt.

Volgens getuigen zat de man klem in het voertuig. Brandweerlieden hebben hem bevrijd. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl