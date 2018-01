Zin in een hamburger? In Arnhem maken ze de beste

ARNHEM - Voor de lekkerste hamburger van het land, moet je in Arnhem zijn. Het broodje vlees van Iveau Burgers & Wijnbar viel tijdens de Horecava 2018 het meest in de smaak. Twee jaar geleden was dat ook al het geval.

Het winnende broodje hamburger was gemaakt door de 30-jarige Laurentz Craane. Die werkt sinds drie jaar bij Iveau Burgers & Wijnbar. De vakjury prees 'The Basterd' vanwege de creativiteit in de creatie, de uitmuntende samenstelling en natuurlijk vanwege de 'enorme smaakbom' in de mond.

Omroep Gelderland nam in 2016 een kijkje in de keuken van Iveau Burgers (tekst gaat verder onder de video):

In Arnhem worden sowieso topburgers gebakken, want ook de nummer 2, Popocatepetl The Mexican, is gevestigd in de Gelderse hoofdstad.