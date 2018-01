Arnhems uitgaansicoon Manhattan failliet

ARNHEM - De Arnhemse discotheek Manhattan is failliet verklaard. Eigenaresse Patricia Knijnenburg heeft het faillissement zelf aan moeten vragen, met pijn in het hart.

Zo komt er na 35 jaar een eind aan een markante uitgaansgelegenheid in Arnhem. 'Op oudjaarsavond heb ik met pijn in mijn hart het personeel meegedeeld dat ik dit besluit heb moeten maken', bevestigt ze na berichtgeving van Arnhem Direct. 'Ik had die discotheek 18 jaar in mijn bezit.'

'Ik zag het gewoon niet meer zitten'

Wet- en regelgeving liggen volgens Knijnenburg ten grondslag aan het feit dat de discotheek vlak bij de Korenmarkt in het centrum van Arnhem niet meer rendabel was. 'Jongeren kiezen steeds vaker voor festivals en dance-events. De wereld is ten opzichte van 35 jaar geleden een stuk kleiner geworden. 'Neem daarbij het rookverbod, de verhoging van de alcoholleeftijd en de plannen met de Varkensstraat en ik zag het gewoon niet meer zitten', aldus de eigenaresse.

Een hoorbaar aangeslagen Knijnenburg is niet van de Korenmarkt af. 'De Juicy Lucy is ook van mij, die draait gelukkig goed. Ik ben voorlopig niet weg van de Korenmarkt.' Maar het faillissement raakt haar zeker. 'We hebben van de zomer nog verbouwd. Ik heb heel lang tegen deze keuze gevochten. Wilde hem niet maken. Mijn hart ligt op de Korenmarkt. Dan doet zo'n keuze pijn.'