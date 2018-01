Burgemeester Winterswijk voor avondje talkshowhost

WINTERSWIJK - Een burgemeester als de nieuwe Matthijs van Nieuwkerk. In Winterswijk was traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente maandagavond omgetoverd tot een talkshow. Zonder speech, maar met verschillende Winterswijkse gasten.

Prijs voor Winterswijkse tv-kok

Theater de Storm was de plek waar burgemeester Joris Bengevoord in gesprek ging met onder meer de brandweer, de directeur van het Mondriaan Museum en kookboekenschrijfster en tv-kok Nadia Zerouali. Zerouali kreeg de 100% Winterswijk trofee, omdat ze het Achterhoekse Winterswijk -waar ze is opgegroeid- het afgelopen jaar overal heeft 'gepromoot.'

Voordat de gasten werden geïntroduceerd kreeg de burgemeester zelf nog een aantal vragen op zich afgevuurd. Daarin kwam onder andere naar voren dat Winterswijk beter op de kaart gezet moet worden en dat wonen in Winterswijk weer aantrekkelijk moet worden voor jongeren. Daar gaat Bengevoord zichzelf in 2018 hard voor maken. Ook legt hij nadruk op het aanpakken van drugscriminelen.

'Matthijs mag me bellen'

De Winterswijkers in de zaal reageerden positief op de 'nieuwjaarsreceptie nieuwe stijl.' Ze noemden het 'verrassend' en 'voor herhaling vatbaar.'

Bengevoord zelf was ook enthousiast over de avond en zijn eigen rol. Ja ik denk dat mensen vooral een leuke avond willen hebben en liever niet 20 minuten naar een droge speech willen luisteren. ‘ En Matthijs? ‘ Die mag me best bellen om hem te vervangen als ie op vakantie gaat. '