'Ga toch stemmen! Vrijheid niet zo vanzelfsprekend als het lijkt'

De opkomst in Nijmegen bij de vorige raadsverkiezingen was 54%. Dat betekent dat bijna de helft niet geweest is, constateert Bruls.

De burgemeester van Nijmegen benadrukte dat stemmen belangrijk is. 'Wij hebben in ons welvarende land de neiging onze democratische verworvenheden als vanzelfsprekend te beschouwen. Dat dit echter lang niet overal zo is, blijkt uit een brief die ik vlak voor de feestdagen kreeg en die mij raakte', aldus Bruls.

'We leven in een prachtig land'

Hij kreeg een bedankje van een stichting van/voor Iraanse families. 'Omdat ik het mogelijk gemaakt had dat er hier gedemonstreerd mocht worden voor mensenrechten in Iran. Voor ons een vanzelfsprekendheid, een grondwettelijk recht, maar voor de organisatoren blijkbaar zo bijzonder, dat ik voor het eerst in mijn carrière schriftelijk bedankt ben dat ik een demonstratie toestond. We leven in een prachtig land.'

Op de nieuwjaarsreceptie werd ook traditiegetrouw de Nijmegenaar van het jaar bekend gemaakt en er was muziek en een optreden van voormalig turnster Renkse Endel, die trainde in Nijmegen.

