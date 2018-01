Rhea Elise Khoeblal Nijmegenaar van het Jaar

Een stadspanel verkoos haar boven de andere genomineerden. Burgemeester Bruls maakte de winnaar bekend.

Rhea Elise Khoeblal is een straatpianiste, pianolerares en initiator van 'Buiten spelen piano's'. Ze zit in een rolstoel, maar dit weerhoudt haar er niet van om zich in te zetten voor vluchtelingen, bijles wiskunde te geven aan kinderen en volwassenen en geld in te zamelen om meer openluchtpiano's mogelijk te maken.

Judo en muZIEum

De genomineerden die het niet werden zijn Maurice Orth en Heleen Vermeulen. Maurice Orth is de drijvende kracht achter Tomoda Judo (tomoda betekent vrienden). Hij is onder meer op veel basisscholen (vooral in aandachtswijken) een graag geziene gast, geeft weerbaarheidstrainingen en traint ook met ouderen (valpreventie).

Heleen Vermeulen heeft als directeur van het muZIEum samen met haar team en bestuur het museum laten doorstarten op een nieuwe locatie. In het muZIEum wordt een voor Nederland unieke ervaring geboden via rondleidingen in het volstrekte donker en door onder begeleiding van blinden zelf met een ondoorzichtige bril de stad in te gaan. Het muZIEum biedt nu al werk aan circa 50 blinden en slechtzienden.

Gekozen door de stad

Dit jaar is voor de tweede maal de winnaar gekozen door het stadspanel. Een stadsbrede publieksjury heeft uit het totaal aantal genomineerden vijf kandidaten gekozen. Deze zijn voorgelegd aan het digitale stadspanel, bestaande uit zo’n 4000 Nijmegenaren. Zij hebben de uiteindelijke winnaar gekozen.

