Vitesse in Spanje BLOG: accent op arbeid

OLIVA - Volg hier de ontwikkelingen van Vitesse op trainingskamp in zonnig Spanje. Hier het eerste deel van ons (avond)blog.

Mitchell van Bergen toont stoer zijn spierballen en lacht richting de verslaggever als de training er dan eindelijk op zit. Misschien wel als een boer met kiespijn, want iedereen zit er zichtbaar doorheen na drie uur zwoegen en zweten. De 18-jarige rechtsbuiten weet al lang wat deze week inhoudt. De vrolijke Brabander was er al bij in 2016 toen Rob Maas (of was het gewoon Peter Bosz) hem zijn 'buitenlandse debuut' gunde. Mitchell was net 16 en keek dagenlang verlegen rond. Die tijd is voorbij. En hij weet inmiddels ook dat dit weken zijn waarin arbeid moet worden verricht en flink veel ook. Zeker nu het zwalkende Vitesse in een vrije val is geraakt en zich weer zal moeten oprichten.

Foto: Jurgen Seegers, zwaar bewapend met trainingsspulletjes

In de rug van Van Bergen onderwerpt fysiek trainer Jurgen Seegers de echte jonkies nog eens aan wat extra krachtvoer. Met gewichten en stokken worden de zeven talenten, de meesten zijn er voor het eerst bij, nog eens extra afgemat. Deze Seegers staat bekend om zijn fanatisme. Om 12.30 uur staat hij al op het veld (foto boven), dat met recht een biljartlaken genoemd mag worden. De training start pas om 14.00 uur, maar alles moet tot in de puntjes klaar zijn.

Luc Castaignos maakt zich op voor de training. Gaat hij in 2018 meer spelen?

De materiaalmannen zijn er dan ook al. Frits Hartemink en Marco Rou zijn echte boezemvrienden en maken samen de grootste lol. Het duo gleed het zonnige Oliva zaterdag al binnen na een rit met een busje van een slordige 20 uur. 'Met Hollandse muziek, veel snoepen en een kaasje', stelt Rou tevreden vast.

Er is veel blauw (alle andere werknemers dan de spelers) aanwezig op en rondom het veld. Op een gammel schavot nestelt zich een cameraman die alle meters vastlegt voor de analyses in de avonduren. Ook TV Gelderland mag er zijn shots maken. Fraser neemt gepassioneerd het woord richting de groep. Toont zich strijdbaar. 'Ik heb geen tijd om te pamperen. We kennen allemaal het belang van de tweede seizoenshelft. Iedereen moet snel aanhaken', zegt de trainer later in onze microfoon.

En dan is er zoals altijd Mirjam Clifford. Ze werkt al jaren bij Vitesse als teammanager en beweegt zich geroutineerd tussen spelers en trainers. Op de achtergrond. Als haar werkgever iets nieuws wil, verkent ze in de zomer al de locaties. Meestal zijn dat luxueuze complexen in Spanje of Turkije, maar het allerbelangrijkste zijn goede velden. Ze doet haar werk blijkbaar goed, want trainers lopen met haar weg. Ook Fraser deelt niet voor het eerst een fors compliment uit als Mirjam hem nog snel iets in de handen drukt dat hij blijkbaar was vergeten.

De warming-up gaat met bal

Matt Miazga, geschorst als Vitesse volgende week dinsdag het seizoen al hervat tegen Sparta, toont zijn gespierde bovenlijf en wisselt nog even van shirt. Edward Sturing zweept de boel op bij het eerste positiespelletje in kleine ruimtes. Bij een agressieve sliding op man en bal jubelt de clubicoon. Milot Rashica krijgt lof toegezwaaid. 'You play next week', is de Kosovaar direct alert.

Op de stoep achter het net zitten twee Nederlandse pensionado's op een klapstoel. De één met een flinke sigaar tussen de vingers. De ander is voor ons een bekend gezicht. Twee jaar geleden bezocht de man ook al een training van Vitesse in zijn geliefde Spanje. Toen een slordige 200 kilometer zuidelijker aan de Orihuela Costa. 'Het gaat even niet zo goed toch?' Ja, ik ben supporter. Wel leuk dat ze er weer zijn.'

Als de training bijna voorbij is, zoeft een autootje van de Guardia Civil het complex op. Twee mannen zonder enige vorm van stress die in het slaperige stadje Oliva een rustige job lijken te hebben. 'Manana manana'. De politiemannen hebben alle tijd om even te buurten en kijken geïnteresseerd naar het partijspel waar Arnold Kruiswijk direct een hesje krijgt en naast aanvoerder Guram Kashia het centrum van de defensie vormt. Het lijkt op een serieus signaal dat Kruiswijk (foto onder) al wel eens kan terugkeren tegen Sparta. 'Hollanda?' vraagt de één aan de ander. 'Si si', weet zijn buurman al te melden.

Na de sessie, waarin Fraser gezien het partijspel weer lijkt terug te vallen op het vertrouwde 4-3-3 systeem, laat de coach zijn kicks op adem komen. Op slippers sloft hij nog eens naar de overkant. Het prachtige avondlicht valt al over Spanje nu de zon bijna is weggezakt achter de grijze bergen. Een spelsituatie wordt nog eens gedetailleerd besproken (zie foto onder).

Mitchell van Bergen heeft nog altijd de grootste schik in deze 'week van de arbeid'. Onderweg naar het hotel wordt er nog steeds gelachen. De trainers zijn er dan al op de fiets vandoor. De spelers moeten (uiteraard) lopen. Net als die fanatieke Duitsers van Wiesbaden, die in hetzelfde resort verblijven. Zij moeten zelfs rennend vanuit de lobby naar het veld om er eveneens in galop weer terug te keren. Maar ook de 25-koppige selectie van Vitesse kan vanavond waarschijnlijk geen pap meer zeggen. De toon is op deze fraaie maandag wel gezet.

De spelers van Wiesbaden rennend naar de training