Dieren genieten van overgebleven kerstbomen

ARNHEM - Dieren in Burgers' Zoo vermaken zich met overgebleven kerstbomen.

In de wijde omgeving van de Arnhemse dierentuin zijn bomen ingezameld waar handelaren mee waren blijven zitten.

'We smeren er wat honing doorheen', vertelt woordvoerder Bas Lukkenaar. 'En we leggen er waarschijnlijk wat appeltjes bij, zodat ze extra getriggerd worden. Die lekkernijen willen ze graag hebben. En daarna zullen ze gaan kijken: hé, dat is nieuw. En dan gaan ze met die bomen een beetje aanklooien.'