Deel dit artikel:











Vervoersverbod rond pluimveebedrijf Biddinghuizen ingetrokken Foto: Omroep Gelderland

OLDEBROEK - Het vervoersverbod dat werd ingesteld rond een pluimveebedrijf in Biddinghuizen (provincie Flevoland) waar een zeer besmettelijke variant van vogelgriep is geconstateerd, wordt met ingang van dinsdag 9 januari 2018 ingetrokken. Dit vervoersverbod gold ook in eem gedeelte van de gemeente Oldebroek.

Geschreven door Mediapartner Locourant

Er gelden dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte. Een vervoersverbod is een maatregel bedoeld om verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan. De maatregelen kunnen op basis van de Europese regels 30 dagen na de reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf ingetrokken worden. Versoepeling landelijke maatregelen

Een aantal landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep wordt versoepeld. Het gaat om het verplichte klinisch onderzoek voorafgaand aan het vervoer van pluimvee naar een pluimveebedrijf. Ook het klinisch onderzoek van eenden en kalkoenen die bij een slachthuis worden aangeboden, is niet langer verplicht. Het verplichte één-op-één vervoer van pluimvee tussen commerciële pluimveebedrijven wordt ingetrokken. Dit geldt ook voor het één-op-één vervoer van eenden en kalkoenen naar het slachthuis. De overige landelijke maatregelen tegen de vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht, blijven van kracht.