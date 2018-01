Deel dit artikel:











Burgemeester Berends: 'Apeldoorn is veiliger geworden' Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Het aantal misdrijven in Apeldoorn daalde in 2017 met 10 procent ten opzichte van 2016. Het ophelderingspercentage steeg met 2 procent naar 29 procent en het aantal woninginbraken of pogingen daartoe is met 13 procent gedaald. Burgemeester Berends noemde de voorlopige jaarcijfers van de politie donderdagmiddag trots in zijn nieuwjaarstoespraak. 'Mijn complimenten voor de operationele diensten.'

De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst op het Apeldoornse stadhuis werd traditiegetrouw goed bezocht. Er waren veel raadsleden, net als het voltallige college van B&W. Ook veel burgers en ondernemers bezochten het stadhuis om elkaar aan het begin van het jaar de hand te schudden. Tevreden burgemeester '2017 was een goed jaar voor Apeldoorn, met 3FM Serious Request als kers op de taart', concludeerde burgemeester Berends aan het begin van zijn nieuwjaarstoespraak. 'Wij bouwen flink door, de bedrijvigheid neemt toe, onze topattracties trekken steeds meer bezoekers en het aantal inwoners stijgt boven verwachting.' De burgemeester kijkt vol vertrouwen naar het nieuwe jaar, maar waakt voor zelfgenoegzaamheid. 'Er blijft voldoende werk aan de winkel. Het aantal bijstandsgerechtigden is te hoog. Het is onverteerbaar dat een te grote groep Apeldoornse inwoners niet profiteert van de aantrekkende economie.' Berends gaf ook aan dat de gemeente stevig aan de slag moet met duurzaamheid en met de revitalisering van de Apeldoornse binnenstad. Voorlopige jaarcijfers politie Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst presenteerde Berens ook de voorlopige jaarcijfers van de politie. Uit die cijfers blijkt dat het steeds veiliger wordt in Apeldoorn. Naast de dalende misdrijfcijfers is ook het aantal verkeersongevallen en het aantal overlastmeldingen gedaald. Opvallend is de daling van de overlastcijfers door verwarde personen. Daar waar landelijk door de politie een stijging wordt waargenomen, is er in Apeldoorn een daling van -14 procent. Schade jaarwisseling In zijn speech noemde de burgemeester ook het voorlopige geschatte schadebedrag van de jaarwisseling: dat ligt tussen de 17.000 en 20.000 euro. Een bedrag dat een stuk lager is dan voorgaande jaren. Maar de burgemeester hoopt dat het in de komende jaren verder zal dalen richting de 0 euro. Vlaggen in raadszaal Tot slot wees de burgemeester op de twee vlaggen achter hem. 'U ziet naast mij twee vlaggen staan. De Nederlandse vlag en de Apeldoornse vlag. En deze vlaggen krijgen, na deze bijeenkomst, een mooie plek in onze raadzaal. Naast de handtekening van onze Koning. Als voorzitter van de gemeenteraad durfde ik deze beslissing wel te nemen', grapte Berends. 'Met deze vlaggen laten wij zien wat wij zijn. Brengen wij tot uiting wat ons bindt, wat wij delen en wat ons van anderen onderscheidt. Verbondenheid en respect zijn een voorwaarde voor de democratie en dat is wat wij zijn.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl