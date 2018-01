Gedwongen in de prostitutie: Michelle leefde zeven jaar vol angst, misbruik en geweld

‘Het is eigenlijk allemaal begonnen toen ik nog samen was met mijn vorige partner. Ik had niet echt een heel groot zelfbeeld en mijn ex vernederde en kleineerde mij. Hij vertelde dat ik mijzelf maar te koop moest zetten om mijzelf en mijn huisdieren te onderhouden’, vertelt Michelle. ‘Mijn ex had losse handjes en op een dag hebben mijn ouders de politie ingeschakeld.

‘Enige manier om te overleven’

Maar van het ene probleem kwam het andere. ‘Ik bleek een enorme huurachterstand te hebben, ik ging er altijd vanuit dat hij de huur betaalde. En opeens kon ik geen bankrekening meer openen, want mijn ex had fraude gepleegd. De enige manier om ervoor te zorgen dat ik een dak boven mijn hoofd bleef hebben en te eten had, was de prostitutie’, legt Michelle uit. ‘Het was een enorm heftige periode.’

Op een gegeven moment wisten de ouders van Michelle wat voor werk ze deed. ‘Een oom zag een advertentie van mij online staan. Hij belde mij op en zodoende kwam hij erachter dat ik het was. M’n ouders, die ook jehova-getuigen zijn, zochten wel elke keer contact met mij, maar ik hield de boot af uit schaamte.'

Michelle vervolgt haar verhaal: ‘Op een dag kwam er een klant bij mij en die vertelde mij dat het veel veiliger was als er iemand was die voor mij zou zorgen. Die kon dan de vervelende klanten naar buiten sturen. Helaas ben ik in die mooie praatjes getrapt. De dag erna waren er twee mannen en een vrouw bij mij thuis. Die bepaalden wat ik moest doen. Ik was soms non-stop aan het werk.’

Tekst gaat verder onder video.

‘Meest afgrijselijke fantasiën’

‘Klanten hebben de meest rare vragen en bizarre voorstellen. Op het moment dat anderen de regie overnemen dan heb je ook niet de keuze wat voor volk bij jou over de vloer komt. Ik heb veel mannen gehad die over mij heen wilden plassen. Maar ook een man die een haak had opgehangen en mij wilde vastbinden. Die dingen zou ik uit mijzelf nooit gedaan hebben, maar het moest', vertelt Michelle geëmotioneerd.

‘Mannen die je keel dicht willen knijpen, of mannen die hopen hun vuist anaal in te mogen brengen. Ik kan mij niet voorstellen dat iemand daarop kickt. Maar als een vrouw aan de telefoon zegt dat ik alles doe, dan wordt het enorm moeilijk om nee te verkopen. Er stonden mensen om de hoek mee te luisteren en die vertelden mij dat ik niet mocht weigeren en gewoon moest doen. Ik had altijd de angst dat als ik iets niet deed, ik in het ziekenhuis zou belanden omdat ze me wat zouden aandoen.’

‘Gevoel uitschakelen met drugs’

‘Ik ben gelukkig nooit levensmoe geweest, maar ik heb wel meerdere keren gedacht dat ik het niet meer lang zou volhouden. Er was eens een keer een klant die vroeg of hij wat mocht gebruiken en zodoende ben ik ook verschillende drugs gaan gebruiken’, blikt Michelle terug. ‘Ik kwam erachter dat ik met de drugs mijn gevoel kon uitschakelen.’

‘Op de momenten dat ik nuchter was, merkte ik pas eigenlijk hoe ellendige ik mij voelde. Ik had vaak het idee dat ik het stuk mens in mijzelf aan het verliezen was. Toch kan je dan niet de weg vinden om uit het wereldje te stappen. En dan bel je uiteindelijk wéér je dealer.’

Michelle positief over de toekomst

Dankzij het uitstaptraject van Rebelz kon Michelle uit de prostitutie komen en haar leven weer stukje bij beetje op de rit krijgen. ‘Sinds twee maanden doe ik vrijwilligerswerk bij de kringloop. Ik vind het heerlijk om te werken. En ben niet te vergeten van de drugs af. Dus ik mag wel zeggen dat het nu erg goed met mij gaat’, vertelt Michelle. Maar over één ding is ze heel duidelijk: ze wil bekendheid geven aan de gedwongen prostitutie in Nederland.

Tekst gaat verder onder het audiofragment.

‘Ik heb ondertussen al drie keer voorlichting geven op de Politie Academie en ben vastberaden om dat nog veel meer te doen. Wat ook nog op mijn verlanglijstje staat, is terug naar school. Ik zou graag nog mijn studie willen afmaken. Belangrijkste is dat ik wat wil met mijn verleden, maar dan met een positieve manier. Daar haal ik veel kracht uit.