Terug naar het 'normale' leven met Rebelz

APELDOORN - Zeven dames zijn het afgelopen jaar gestopt met het werken in de prostitutie in de gemeente Apeldoorn, meldt Jolanda Bergsma van Rebelz. Rebelz biedt dames van 23 jaar en ouder een uitstaptraject aan om weer terug in de maatschappij te komen.

'De sekswerkers komen heel verschillend bij ons terecht. Soms via een prostitutiecontrole, een sociaal wijkteam, de gemeente en heel af en toe een vrouw die uit zichzelf naar ons toe komt', legt Bergsma uit. Maar toch merkt ze dat voor sommigen het stoppen toch erg lastig is.

'Het stoppen met het werk is aan de ene kant lastig omdat er een taboe op rust, aan de andere kant is er ook gewenning. Ze hebben een bepaald inkomen en wonen vaak in een te duur huurappartement en als ze stoppen is er geen inkomen meer. En dat zorgt voor een vicieuze cirkel waarin de dames vaak niet weten hoe ze eruit moeten komen', vertelt Bergsma.

'Daarnaast is het zo dat prostituees niet altijd negatieve ervaringen hebben. Er zijn ook positieve verhalen. Op momenten van eenzaamheid is de trek terug naar klanten die aardig en lief voor ze waren stukken makkelijker.'

Afspraken met de gemeente

'We hebben speciale afspraken gemaakt met de gemeente Apeldoorn. Wanneer wij komen, kunnen we gelijk onderzoeken hoe snel we een uitkering kunnen opstarten en we hoeven niet alleen naar de juridische en wettelijke termijnen te kijken. Zo kunnen sekswerkers ook echt uitstappen', zegt Bergsma.

Er wordt ook gezocht naar een nieuwe huurwoning. 'Vaak zien we wel dat de dames niet ingeschreven staan bij de gemeente, dus daar gaan we ook mee aan de slag.'

Trots op succesverhalen

'Er zijn helaas altijd wel vrouwen die terugvallen, die we kwijtraken omdat ze het leven op de nieuwe manier niet vol kunnen houden', vertelt Bergsma. Maar gelukkig loopt het vaker positief af. 'Een dame is net van de drugs af, woont nu binnen beschermd wonen en is net weer gestart met vrijwilligerswerk. Een andere dame werkt nu al in de thuiszorg, die is veel sneller gegaan dan we dachten. En er is een vrouw die weer een eigen woning heeft. Ook die heeft nu weer zin om te werken.'

