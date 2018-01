Deel dit artikel:











Voetganger geschept door auto; toestand kritiek Foto: Roland Heitink

BRUMMEN - Op de Zutphensestraat in Brummen is een voetganger geschept door een auto. Deze persoon is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De hulpdiensten werden rond 18.00 uur opgeroepen. Een traumahelikopter werd afgebeld. De afdeling verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek. De weg is daarom voorlopig afgesloten. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl