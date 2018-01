Fitte Arnold Kruiswijk gaat bij Vitesse voor rentree direct na de winterstop

OLIVA - Arnold Kruiswijk wordt klaargestoomd voor een snelle rentree na de winterstop. De 33-jarige zat maanden in de lappenmand met een rugblessure. 'Ik doe nu alles weer zonder klachten.'

Trainer Henk Fraser onderwierp zijn selectie direct aan een pittige eerste training van bijna drie uur. Kruiswijk maakte de sessie bijna vol. 'Helemaal heb ik niet gered, want het ging er gelijk goed op', lachte de Groninger in zonnig Spanje. 'Ik heb de twee weken voor de winterstop al veel meegedaan, maar deze trainingen zijn extra pittig.'

De selectie, met Kruiswijk misschien wel voorop, wordt klaargestoomd voor de belangrijke hervatting op 16 januari tegen Sparta. Vitesse is flink weggezakt in de eredivisie en heeft een resultaat nodig om weer op te krabbelen. Kruiswijk kampte bijna de hele eerste seizoenshelft met rugklachten. 'Dat was het vooral, maar uiteindelijk is het gelukkig toch weggetrokken. Deze week is het aan mij te laten zien dat ik er weer klaar voor ben.'

De rugblessure was hardnekkig. 'Er waren weken, of misschien wel maanden dat het niet veranderde. Dat is heel lastig. Als je weet dat het steeds stapjes beter gaat zoals vaak met spierblessures of je knie, dan kun je een datum prikken. Nu was het lange tijd niet te zeggen. Ik heb nu lang genoeg stil gezeten en hoop natuurlijk dat ik snel weer kan spelen. Daar ga ik voor.'

Wat Kruiswijk betreft is dat dus Sparta Rotterdam, zeker nu centrumverdediger Matt Miazga geschorst is voor dat duel. 'Maar er zijn ook nog andere spelers die daar kunnen spelen', lacht Kruiswijk.

Een van de serieuze gegadigden is Thomas Oude Kotte die zich goed manifesteert. Trainer Henk Fraser liet zich niet in de kaarten kijken. 'Hij is jong, groeiende en fris. Waar we nu naar kijken is vooral fitheid. Bij Kruiswijk gaat het vooral om zijn gevoel. Maar duidelijk is dat hij een bepaald niveau heeft en de ervaring spreekt ook in zijn voordeel. De heren mogen het uitvechten.'