Asbest op basisschool Harderwijk

Basisschool De Brug in Harderwijk is tijdelijk gesloten in verband met de vondst van asbest.

Dit laat de school in een brief weten aan de ouders van de leerlingen.

Bij een controle op de kankerverwekkende stof is geconstateerd dat er asbest verwerkt is in de aftimmering van de lokalen. Volgens de school is de kans klein dat de gezondheid van leerlingen en leraren in gevaar is geweest. Binnen twee weken moet alle asbest zijn weggehaald uit het gebouw.



In de tussentijd worden de kinderen deze week opgevangen in een kerk. Volgende week is het vakantie.