'Verborgen museumschat' Nijkerk niet langer verborgen

NIJKERK - Benieuwd naar een schetsboek uit 1918? Museum Nijkerk heeft het kwetsbare boek gedigitaliseerd.

Het schetsboek van kunstschilder en verzamelaar Andries Verleur (1876-1953) was 26 oktober vorig jaar te zien in het tv-programma Verborgen Museumschatten van Omroep Gelderland. Er staan tekeningen in van archeologische vondsten.

Conservator Saskia van den Berg legde uit dat het schetsboek te kwetsbaar is om te kunnen worden getoond. Presentator Alberto Radstake vroeg daarop: 'Kun je het dan niet digitaliseren?' En zo geschiedde. Vrijwilliger Theo Slijkerman heeft het hele boek gescand.

De scans zijn te raadplegen op het online collectieplatform van Gelderse erfgoedorganisaties: collectiegelderland.nl.

