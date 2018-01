De leukste uittips voor dit weekend van Esther

ARNHEM - In de hele provincie is dit weekend weer veel te beleven. Esther heeft weer een paar leuke uitjes voor je op een rij gezet. Een greep uit het aanbod.

Openingsfeest Musis

Na twee jaar breken en bouwen is dit weekend de heropening van het geheel vernieuwde Musis in Arnhem. Tijdens het openingsweekend is iedereen van harte welkom in het huis voor muziek. Naast het Open Huis vinden er het hele weekend ook optredens plaats.

Bierfeesten Nijmegen

In Nijmegen kun je dit weekend genieten van verschillende bieren tijdens het Winterbierfeest in de Stevenskerk. Zaterdag staat in teken van de Nijmeegse bieren en zondags kun je allemaal winterbieren proeven. Naast de bieren kun je ook genieten van live muziek en lekker hapjes.

Expositie Achterhoekse meesters

In de Koppelkerk in Bredevoort kun je vanaf dit weekend de expositie Achterhoekse Meesters bezoeken. In de kerk is het werk te zien van vijf meesters in de schilderkunst die hun hart verloren aan de Achterhoek. Elke vrijdag, zaterdag en zondag zijn er rondleidingen. De expositie duurt tot en met 2 april.

Rondleiding over DRU Industriepark

Altijd al iets meer willen weten van de geschiedenis van het DRU Industriepark in Ulft. Dan kun je zondag meelopen met de speciale rondleiding over het park. Onder begeleiding van ervaren gidsen wordt je 75 minuten rondgeleid door de DRU Cultuurfabriek en over het DRU Industriepark.

Gelredag zaterdag 13 januari

De Ridders van Gelre nodigen u aanstaande zaterdag uit om een ode te brengen aan onze hertog Karel van Gelre. In de Eusebiuskerk kunt u zijn praalgraf bezoeken en in de grafkelder waar zijn hart begraven ligt. Ook het nabijgelegen Duivelshuis waar zijn legeraanvoerder Maarten van Rossem woonde is open. Als altijd tussen 10 en 12, toegang is gratis.

Alles over trouwen

Ga je dit jaar trouwen dan is de Bruidsbeurs 'Ja ik wil' in Hoog Soeren misschien wel iets voor je. Tijdens de beurs zijn er verschillende standhouders aanwezig. Ook zijn er twee bruidsshows. De bruidsbeurs is te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur.