Rhea wil buiten spelen en maakt zo mensen blij

NIJMEGEN - Ze is een van de kanshebbers om de Nijmegenaar van het Jaar te worden: Rhea Elise Khoeblal. Dankzij haar klinkt er op allerlei openbare plekken in Nijmegen al jaren pianomuziek.

Buiten spelen. Alleen of met anderen. Rhea zag het op verschillende plaatsen in binnen- en buitenland. En toen wilde ze dat ook in haar eigen stad. Piano's. Buiten.

In Nijmeegse parken, winkelstraten, op het station... plots klinkt er pianomuziek in de openbare ruimte. Het zijn magische momentjes. 'Die verwondering, dat wilde ik graag een beetje verspreiden', zegt Rhea met een ontwapenende glimlach.

'Ik hoop voor je dat ze hem niet in brand steken'

Magneten voor vandalen, denken velen als Rhea weer ergens een piano wilde neerzetten. Khoeblal: 'Dan zeiden de mensen: nou, ik hoop voor je dat ze hem niet in brand steken of zo!'

Maar met dat vandalisme valt het eigenlijk reuze mee. 'Van de drie jaar dat het nu bezig is, is er dan vier dagen misschien iets gebeurd', memoreert ze. 'Nou, als er zoveel moois uit voortkomt, heb ik dat er wel voor over.'

Rhea Elise Khoeblal zit in een rolstoel, maar dit weerhoudt haar er niet van om zich in te zetten voor vluchtelingen, bijles wiskunde te geven aan kinderen en volwassenen en geld in te zamelen om meer openluchtpiano's mogelijk te maken.

Judo en muZIEum

Andere genomineerden zijn Maurice Orth en Heleen Vermeulen. Maurice Orth is de drijvende kracht achter Tomoda Judo (tomoda betekent vrienden). Hij is onder meer op veel basisscholen (vooral in aandachtswijken) een graag geziene gast, geeft weerbaarheidstrainingen en traint ook met ouderen (valpreventie).

Heleen Vermeulen heeft als directeur van het muZIEum samen met haar team en bestuur het museum laten doorstarten op een nieuwe locatie. In het muZIEum wordt een voor Nederland unieke ervaring geboden via rondleidingen in het volstrekte donker en door onder begeleiding van blinden zelf met een ondoorzichtige bril de stad in te gaan. Het muZIEum biedt nu al werk aan circa 50 blinden en slechtzienden.

Uitgekozen door 4000 Nijmegenaren

Deze maandagavond wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nijmegen traditiegetrouw de Nijmegenaar van het Jaar bekendgemaakt. Met deze prijs, die voor de tiende keer wordt uitgereikt, wil de gemeente Nijmegenaren eren die afgelopen jaar een bijzondere prestatie met uitstraling voor de hele stad leverden.

Nijmegenaren konden zoals ieder jaar kandidaten opgeven. Een onafhankelijke voordrachtscommissie maakte uit alle kandidaten een voorselectie van vijf kandidaten. Het digitale stadspanel, met ongeveer 4000 Nijmegenaren, nomineerde drie kandidaten en wees de winnaar aan.