Komende week in Uit met Esther: My fair Lady, Andries Kunru en Fransiscus van Asissi

ARNHEM - Esther spreekt in Nijmegen af met Chris Tates. Chris reist voor zijn rol in My fair lady door het hele land maar woont al jaren met veel plezier in Nijmegen. Verder gaan we op pad met jong talent Andries Tunru en belicht Pieter het beeld van Fransiscus van Asissi dat ooit opgegraven is bij de bouw van de parkeergarage in Doetinchem.

Chris Tates vertolkt de rol van de snobistische professor Higgings.

Komende tijd toert Chris Tates door het land met de musical My Fair Lady. Chris is te zien in series en films maar zijn hart ligt bij het theater. Chris speelt de snobistische professor Higgings waarvoor niemand enige sympathie voelt, de kunst is om ook de kwetsbare kant te tonen. My fair lady is eind februari te zien in diverse Gelderse theaters kijk hier voor de speellijst

Jong talent Andries Tunru

Hij groeide op in Culemborg; Andries Tunru. Studeerde ooit psychologie, maar volgde uiteindelijk zijn hart door te kiezen voor een opleiding tot cabaretier. Het bleek een goeie keuze. In 2015 won hij samen met Stefan Hendrikx het Amsterdams Studenten Festival met hun duo-improvisatie Beperkt Houdbaar. En eind november kreeg hij de persoonlijkheidsprijs op het Cameretten Festival. Samen met de twee andere finalisten, Janneke de Bijl en Mark Waumans toert hij door Nederland met de Finalistentournee.Voor Uit met Esther gingen we samen met Andries naar ‘Werk aan het Spoel’ in Culemborg. Zijn afstudeervoorstelling schreef Andries hier ooit, toen hij een tijd lang als ‘Artist in residence’ verbleef in het atelier in het buitendijks riviergebied. Andries Tunru speelt behalve de Finalistentournee, ook met zijn improvisatieduo ‘Beperkt Houdbaar’, en hij met is te zien met het collectief Flunknarf. Andries is te zien op 13 jan ’t Mozaiek in Wijchen1 feb Lindenberg Nijmegen. Klik hier voor de speellijst

Zakheilige Fransiscus van Asissi

Een heilige in broekzakformaat. Nog geen drie centimeter groot. Een zakheilige. Voorstellend: Franciscus van Asissi. Het kleine beeldje werd tien jaar geleden in Doetinchem bij opgravingen gevonden. Het stamt uit de negentiende eeuw. Het moest de drager beschermen tegen ziekte en andere ellende.

Het beeldje heeft een ereplekje op een bijzondere plaats. In de parkeergarage van theater Amphion. Ingemetseld in een kastje in de muur. Mooi verlicht. Maar wel erg klein, dus je moet goede ogen hebben om het te zien. Heb je die niet, dan heeft kunstenaar Cornel Bierens daar een schitterende oplossing voor gevonden. Uit de rest van de archeologische vondsten stelde hij een zakheilige op groot formaat samen. Van wel zestien meter lang. Elke scherf op zijn eigen paaltje. Vanaf één enkel punt vormen alle paaltjes-met-scherven een kopie van de kleine Franciscus.