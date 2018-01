Een heel klein beeldje in de parkeergarage in Doetinchem, maar waarom?

Elke week gaat Pieter van Eekelen voor het programma UIT met Esther op zoek naar bijzondere, mooie of opmerkelijke gebouwen in onze provincie.

De 19de-eeuwse zakheilige Franciscus van Asissi werd gevonden bij opgravingen in de buurt van de schouwburg. Het beeldje kreeg daarom een ere-plek in de parkeergarage van de schouwburg. Het kleine beeldje is daar ingemetseld in een kastje in de muur.

Omdat het beeldje nog geen 3 centimeter groot is, moet je dus wel goede ogen hebben om hem te zien. Heb je die nou niet, dan heeft kunstenaar Cornel Bierens daar een oplossing voor gevonden. Uit de rest van de archeologische vondsten stelde hij namelijk een zakheilige op groot formaat samen. Eentje van 16 meter.

Zestien meter lange installatie

Toch moet je ook voor dit beeld goed kijken om hem te zien. Het werk bestaat uit 125 roestvrijstalen staken van 3 meter hoog, die ieder een archeologische scherf in de lucht houden. Vanaf één enkel punt vormen alle paaltjes-met-scherven een kopie van de kleine Franciscus.

Kijk hier hoe de kopie van de Franciscus eruitziet:

