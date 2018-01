Man die kinderen meenam naar buitenland hoeft niet opnieuw de cel in

ARNHEM - De rechtbank heeft een 33-jarige Arnhemmer die zijn twee kinderen, van destijds 5 en 7 jaar oud, zonder toestemming meenam naar het buitenland een celstraf opgelegd. Toch hoeft de man niet opnieuw de cel in.

De man heeft 8 maanden cel opgelegd gekregen waarvan 6,5 voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had één jaar cel geëist , waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechter vond die eis wel te rijmen met het delict, maar heeft ervoor gekozen die lange straf niet op te leggen omdat de man weer een relatie heeft met de moeder van de kinderen. Omdat het voorarrest wordt afgetrokken van de celstraf, hoeft de man niet meer de cel in.

Het zou voor de kinderen onwenselijk zijn als de man nu vastgezet wordt, is de overtuiging van de rechter. Wel is de man een meldplicht opgelegd en moet hij zich verplicht laten behandelen voor relatieproblemen.

'Verrassingsvakantie'

De man nam zijn kinderen op 4 november 2016 zonder toestemming van de moeder mee naar het buitenland - naar een voor haar onbekende bestemming. Hij haalde de kinderen die dag eerder uit school, omdat ze een afspraak bij de tandarts zouden hebben. Uit onderzoek blijkt dat daar geen sprake van was.

Toen de moeder dit ontdekte, vermoedde zij dat haar man de kinderen wilde meenemen naar zijn geboorteland Afghanistan. Twee dagen later werd de vader aangehouden in Hongarije. Hij zat op dat moment met de kinderen in een trein richting Roemenië. Tegen de man was op dat moment al een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Nadat hij werd aangehouden, zijn de kinderen in Hongarije met hun moeder herenigd.

De man verdedigde zich door te beweren dat hij de kinderen niet aan het ouderlijk gezag wilde onttrekken. Hij zou in plaats daarvan als verrassing een korte vakantie met het gezin hebben gepland. De rechter gelooft dat niet, maar heeft dus besloten dat de man niet weer de cel in hoeft.

