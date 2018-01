43 schapen verdronken, eigenaar wil uiterwaarden dicht

Eigenaar Henk Degen is aangeslagen door het nieuws. 'Je gaat er toch bijna dagelijks mee om en dan is ineens een derde van je veestapel weg.' De dieren stonden op een droog en hooggelegen stuk. Degen vermoedt dat hoogwatertoeristen met honden de beesten hebben opgejaagd. 'Schapen gaan niet uit zichzelf naar gevaarlijk terrein.'

Boos dat uiterwaarden open zijn

Degen is ook boos dat de uiterwaarden bij hoogwater gewoon toegankelijk zijn. 'In veel andere uiterwaarden mogen nu helemaal geen mensen komen. Hier is alles helemaal open.'

De boer krijgt bijval van een omwonende die niet bij naam genoemd wil worden. 'Veel mensen komen hier wandelen bij het hoogwater. Wij noemen ze hoogwatertoeristen. Vaak samen met hun hond. Daar worden schapen bang van en die slaan op de vlucht. Ik heb zondag veel mensen door het gebied zien lopen. We hebben ook mensen weggestuurd.'

De dode schapen zijn uit het water gehaald en door de ophaaldienst van Rendac afgevoerd.

Foto: Omroep Gelderland

