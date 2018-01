Vuurwapens zoek na diefstal Ellecom

ELLECOM - Dure jachtgeweren zijn bij een woninginbraak in Ellecom buitgemaakt. Waar ze nu zijn, is niet bekend.

Het gaat om vier wapens. Waaronder een Berreta en een Blazer. Ze lagen in een kluis, maar die wordt meegenomen uit een huis in Ellecom.

Gevaarlijk

As deze wapens in verkeerde handen terechtkomen, dan vormt dat een gevaar voor de veiligheid. De politie wil daarom weten waar die wapens zijn en door wie ze gestolen zijn. De diefstal was op 30 november in Ellecom. Ze hebben verschillende deuren open moeten breken om bij de kluis te komen. Die is vervolgens met de wapens daarin meegenomen. En de waarde van die wapens bij elkaar ligt al gauw boven de 5000 euro.

Wapens voor linkshandige

Het gaat om een Beretta, dat is een hagelgeweer, met serienummer: PL0600-2017552593-1601188. Te gebruiken door linkshandige.

Een Blazer geweer met serienummer: PL0600-2017552593-1601216. Te gebruiken door linkshandige.

Een hagelgeweer van het merk Visser. Serienummer: PL0600-2017552593-1601196. Te gebruiken door linkshandige.

En een kogelgeweer van het merk Anschutz. Serienummer: PL0600-2017552593-1601200. Te gebruiken door een rechtshandige.