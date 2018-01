Deel dit artikel:











Machine in papierfabriek vliegt in brand Foto: Jordi Deckert

DOETINCHEM - In een machine in de papierfabriek aan de Stationsstraat in Doetinchem heeft maandagmiddag brand gewoed. Er raakte niemand gewond.

Volgens de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ontstond de brand door papierstof in de machine. De sprinklerinstallatie sprong aan en heeft de brand geblust. De omgeving van de machine is gekoeld, omdat er veel hitte is vrijgekomen. De brandweer zette een hoogwerker in om te kijken of er nog wat smeulde in het isolatiemateriaal. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl