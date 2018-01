Deel dit artikel:











Johanna Reiss stelt onderscheiding in tegen discriminatie Foto: Mark Berghash

WINTERSWIJK HENXEL - Schrijfster Johanna Reiss, geboren in Winterswijk, heeft een onderscheiding in het leven geroepen voor jonge mensen die hebben opgetreden tegen discriminatie of vreemdelingenhaat.

Geschreven door Mediapartner Gelre FM

De inmiddels 85-jarige Reiss, geboren als Annie de Leeuw, is over de hele wereld bekend geworden door haar boek De schuilplaats. Al jaren zet Reiss zich in tegen vormen van discriminatie. Ze is voorzitter van de Johanna Reiss Foundation die de prijs uiteindelijk gaat uitreiken.