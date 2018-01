Braamt brengt Swim to Fight Cancer zekerheid

ULFT - De organisatie van Swim to Fight Cancer 0314 verzekert dat deelnemers dit jaar gaan zwemmen. Door een extra locatie te regelen wordt er voorkomen dat er net als vorig jaar uitgeweken moet worden naar het gebruik van kano's.

'De grootste wens blijft hier in de Oude IJssel natuurlijk', vertelt organisator Margot Verhagen. 'Maar we hebben vorig jaar met vijftien mensen gezwommen in Braamt op de zondag en dat ging ook fantastisch. Dus dat gaat de tweede optie worden.'

'Op alles voorberieid'

Een bacterie, ontstaan door regenval, gooide vorig jaar op het laatste moment roet in het eten. 'Nu zijn we er op voorbereid', aldus Verhagen. 'We gaan vergunningen aanvragen, met alle leveranciers van tevoren alles regelen. Dat we echt daadwerkelijk twee dagen van tevoren desnoods daar naartoe zouden kunnen gaan.'



Penningmeester Hein Lenders heeft uiteindelijk 51.800 euro overgemaakt naar de overkoepelende organisatie. Door ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk gezwommen gaat worden en de naamsbekendheid naar aanleiding van de vorige editie hoopt hij dat komend jaar dat bedrag flink hoger wordt.

'We proberen dit jaar 200 mensen in het water te krijgen', vertelt Lenders. Dat is een verdubbeling van het aantal deelnemers ten opzichte van vorige keer. 'Daarbij hebben we ook een verdubbeling van het sponsbedrag voor ogen, dus richting een ton proberen we te halen.'