Onderzoek: geen risico met vloeren in panden in Rheden

RHEDEN - In de gemeente Rheden staan geen panden die kunnen instorten door een verkeerde montage van breedplaatvloeren. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Rheden. Na het instorten van een parkeergarage bij Eindhoven Airport wilde de gemeente weten of dit ook in deze gemeente zou kunnen gebeuren.

De medewerkers van Bouwtoezicht hebben gekeken hoeveel gebouwen er zijn met een dergelijke bouwmethode. De vloeren waar het hier om gaat, komen voor in panden die na 1999 zijn gebouwd. Dat zijn 2184 adressen in de gemeente Rheden.

Bij het eerste onderzoek was bij een groot aantal al te zien dat ze geen risico liepen. Vervolgens zijn er 700 adressen ter plekke bekeken. Uiteindelijk waren er nog vier complexen over waarbij aan de hand van de tekeningen niet duidelijk was of er wel of niet een risico zou zijn. Een externe constructeur bekeek deze tekeningen en heeft beoordeeld dat het geen risicopanden zijn.

‘Het was een behoorlijk onderzoek, maar het is goed dat het gebeurd is en ik ben blij met de uitkomst. Ook op de locaties was men positief dat de gemeente een dergelijk onderzoek uitvoerde’, aldus wethouder Nicole Olland.