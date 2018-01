Direct mega lange training op het programma voor spelers Vitesse

De eerste sessie begint om 14.00 uur op het zonovergoten Oliva Sportscenter waar Vitesse een eigen veld tot zijn beschikking heeft. Ruim een uur voor de eerste training was fysiektrainer Jurgen Seegers (zie foto) al op de onberispelijke grasmat om de nodige voorbereidingen te treffen.

Trainer Jurgen Seegers al ruim voor aanvang van de training op het veld

Vitesse kende een valse start van het trainingskamp door forse vertraging op Schiphol. De selectie trainde zondag nog op Papendal en kwam door ruim twee uur oponthoud in Amsterdam pas rond middernacht aan in het hotel.

Daardoor was Fraser gedwongen de ochtendtraining te schrappen. Het liefst had de trainer direct twee keer getraind op de maandag. De spelers kregen in het luxueuze beach resort Oliva Nova de tijd om rustig op te starten, maar moeten in de middaguren dus direct vol aan de bak.

Vitesse wil in Spanje de basis leggen voor een betere tweede seizoenshelft. De Arnhemse club staat teleurstellend achtste. Dinsdag 16 januari hervat Vitesse de competitie al met een inhaalduel op Spangen tegen Sparta.