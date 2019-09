Slachterij Dodewaard roept verdacht vlees terug

Dat zegt Frank Peters, veterinair juridisch adviseur van het bedrijf. Het gaat om partijen vlees die tussen januari 2012 en 22 januari 2014 zijn verwerkt.

Maandag werd bekend dat de slachterij in elk geval nog een paar dagen openblijft. In die tijd bestudeert de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit de papieren die door de slachterij zijn ingeleverd over de herkomst en verwerking van vlees. Daarna wordt bekeken of er extra maatregelen moeten worden genomen tegen het bedrijf.

In opspraak



De slachterij kwam in opspraak nadat de NVWA vorige week bekendmaakte dat er mogelijk was gesjoemeld met paardenvlees in pakketten rundvleessnippers. Uit voorzorg liet de dienst ruim 690 ton vlees blokkeren dat in diverse koel- en vrieshuizen lag opgeslagen. De slachterij zou ook meer paarden hebben ingekocht dan uit het slachtregister bleek. Bovendien was uit de bedrijfsadministratie niet af te leiden waar dat paardenvlees was gebleven.

'Niet gerommeld met paardenvlees'



Het bedrijf ontkent in alle toonaarden dat er gerommeld is met paardenvlees, maar erkent dat er in het verleden wel paarden zijn aangevoerd die niet geschikt werden bevonden voor de slacht. Het is niet duidelijk waar die dieren zijn gebleven. Daarom zijn voor alle zekerheid alle partijen paardenvlees, dan wel producten waarin paardenvlees zou kunnen zitten, teruggeroepen. De slachterij verwacht niet dat er nu massaal vlees wordt ingeleverd, omdat ze al een jaar geen paarden meer slacht. Overigens laat het bedrijf weten dat haar klanten niet wegblijven vanwege de kwestie.