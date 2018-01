Deze Gelderse zaken staan op de nieuwe coldcasekalender

ARNHEM - Door het succes van de eerste kalender met onopgeloste moordzaken is er ook dit jaar zo'n kalender met nieuwe cold cases. Op de kalender van 2018 staan zeven Gelderse zaken; vijf moordzaken, een vermissing en een bomaanslag.

De eerste kalender met onopgeloste zaken bleek een groot succes: er kwamen 78 tips binnen, waarvan 32 bruikbaar bleken. In negen oude zaken is het politieonderzoek heropend of wordt heropening onderzocht.

Vorig jaar zijn de kalenders voor het eerst verspreid in de Nederlandse gevangenissen, dit in navolging van het succes van de kaartensets die in Amerikaanse gevangenissen worden verspreid.

In Nederland was er eerst een pilot bij vijf gevangenissen en sinds afgelopen zomer hangen de kalenders in alle gevangenissen. Voor de politie was dit een proef om tips te krijgen in zaken die vastgelopen zijn. De nieuwe kalender komt ook te hangen bij de reclasseringskantoren.

Gelderse zaken

Op de kalender staan 52 cold cases, voor elke week één. Verspreid over die periode komen de volgende Gelderse zaken aan bod:

Week 13 - Arnhem - Op 29 maart 1999 werd de gepensioneerde kolonel Hans Bluml (65) vermoord in zijn huis. Harde klappen op zijn hoofd waren hem fataal geworden. Beloning: € 15.000

(65) vermoord in zijn huis. Harde klappen op zijn hoofd waren hem fataal geworden. Beloning: € 15.000 Week 19 - Vuren - Op 10 mei 2003 werd het lichaam gevonden van 'Rooie Jeanette'. De 29-jarige Jeanette Derksen bleek door verwurging om het leven te zijn gekomen en achtergelaten in een sloot bij de A15. Beloning: € 15.000

bleek door verwurging om het leven te zijn gekomen en achtergelaten in een sloot bij de A15. Beloning: € 15.000 Week 28 - Nijkerk - Op 14 april 1999 werd een onbekende dode man gevonden in de Arkervaart. De man van Chinese afkomst lag vermoedelijk al enkele weken in het water. Beloning: € 15.000

gevonden in de Arkervaart. De man van Chinese afkomst lag vermoedelijk al enkele weken in het water. Beloning: € 15.000 Week 30 - Nijmegen - Op 28 april 2001 werd de 34-jarige Leon Kok voor de ogen van zijn gezin doodgeschoten. Hij stapte nietsvermoedend uit zijn auto toen een man met een vuurwapen hem van dichtbij neerschoot. Beloning € 20.000

voor de ogen van zijn gezin doodgeschoten. Hij stapte nietsvermoedend uit zijn auto toen een man met een vuurwapen hem van dichtbij neerschoot. Beloning € 20.000 Week 43 - Putten - Op 6 augustus 1994 vertrekt Maria van der Zanden op haar racefiets voor een fietstocht, maar ze keert niet terug naar huis. Het vermoeden bestaat dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf. Beloning € 15.000

op haar racefiets voor een fietstocht, maar ze keert niet terug naar huis. Het vermoeden bestaat dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf. Beloning € 15.000 Week 51 - Epe - Op 22 december 1996 werd Chris van de Werken (43) levenloos aangetroffen in de bossen bij Epe. De 43-jarige man was door pistoolschoten om het leven gekomen. Beloning € 20.000

(43) levenloos aangetroffen in de bossen bij Epe. De 43-jarige man was door pistoolschoten om het leven gekomen. Beloning € 20.000 Week 52 - Nunspeet / 't Zandt - Op 23 november 2000 ontplofte een bom onder de auto van Johannes Versfeld, terwijl hij op de A28 ter hoogte van Nunspeet reed. De 45-jarige inwoner van 't Zandt verloor bij de aanslag zijn been. Een 10-jarig jongetje dat in de auto zat bleef ongedeerd. Beloning € 20.000

Zie ook: