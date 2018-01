Hans Kraay langer trainer van FC Lienden

LIENDEN - Hans Kraay jr. heeft zijn contract als hoofdtrainer van FC Lienden met twee jaar verlengd, zo maakte hij bekend tijdens een trainingskamp van zijn club in Zeeland.

Voor de 58-jarige trainer uit Ophemert wordt het komend jaar alweer zijn derde seizoen in zijn tweede periode bij Lienden. In het eerste jaar eindigde Hans Kraay met Lienden op een keurige zesde plek in de tweede divisie. Dit jaar staat de ploeg vooralsnog op de tiende plaats.

Ook assistent Jan Veldhuizen gaat langer door bij de club.

Eerder was Hans Kraay jr. hoofdtrainer bij FC Lienden in de periode 2004 – 2011.