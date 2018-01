Deel dit artikel:











Vrouw slaat met auto over de kop op A73 Foto: Luuk Merkus / Persbureau Heitink

BEUNINGEN - Op de A73 richting Nijmegen is maandagochtend ter hoogte van Beuningen een auto over de kop geslagen. Bij het ongeval was ook een vrachtwagen betrokken.

De bestuurster van de auto is in de ambulance nagekeken, maar bleek niet gewond. Volgens een fotograaf ter plaatse is ze meegegaan met de berger die haar voertuig heeft afgesleept. Vanwege het ongeval waren de rechterrijstrook en de vluchtstrook enige tijd afgesloten. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl