Arnhem krijgt wooncomplex voor Indische ouderen

ARNHEM - Oudere Indische Nederlanders zelfstandig laten samenleven in kleine woongemeenschappen, waar ze elkaar ontmoeten, ondersteunen en helpen. Die droom van de Stichting Impian Kita komt uit in Arnhem. Er komt een wooncomplex voor Indische ouderen in Arnhem-Zuid.

In de jaren 50 kwamen veel Indische mensen naar Nederland en een deel daarvan kwam in Arnhem en omgeving terecht. Zo wonen in de Gelderse hoofdstad ruim 1.750 Indische en Molukse mensen van de eerste generatie, van wie er 800 alleenstaand zijn. Onder Indische ouderen bestaat veel behoefte om bij elkaar te wonen, zegt Jeanet Mulder van Impian Kita Arnhem. De stichting is door de Indische gemeenschap opgericht om kleinschalige wooncomplexen te realiseren.

'Geen groot bejaardentehuis, maar een kleine Indische samenleving waar onze waardevolle cultuur en gebruiken in ere worden gehouden', legt Mulder uit. 'We zullen ons er senang en geborgen voelen en zelden eenzaam zijn. Samen staan we sterk om onze manier van leven te houden en voor onze klein(kinderen) de erkenning te krijgen die onze cultuur verdient. En zo kunnen we langer betaalbaar en zelfstandig blijven wonen en langer genieten van het leven door de onderlinge saamhorigheid.'

Wooncomplex dit najaar klaar

De Indische ouderen gaan wonen in het project Park Wonen Stadseiland. Volkshuisvesting laat drie woontorens bouwen in de wijk Malburgen-Oost. Twee daarvan - 48 appartementen in totaal - komen beschikbaar voor Indische ouderen. Het zijn zelfstandige 2- of 3-kamerappartementen met een gezamenlijke ontmoetingsruimte. De derde woontoren is bestemd voor oudere Malburgers.

Er zijn tot nu toe 49 inschrijvingen voor de 'Indische' appartementen, met een huur tussen de 592 en 710 euro. Impian Kita draagt de kandidaten voor, Volkshuisvesting wijst de woningen toe. De woningbouwcorporatie schat de totale kosten van het project op ruim 12 miljoen euro. Het duurt nog even voor de bewoners hun intrek kunnen nemen in hun nieuwe huis. De eerste paal is vorig najaar de grond ingegaan en naar verwachting wordt het wooncomplex dit najaar opgeleverd.