De Graafschap heeft Frank Olijve op proef: 'terriër nodig op middenveld'

ARNHEM - Frank Olijve is op proef bij De Graafschap. De 28-jarige Amsterdammer zat zonder club nadat hij vertrok bij Orange County in Amerika.

De Graafschap is naarstig op zoek naar versterking nu de resultaten al een aantal weken tegenvallen. Ook het oefenduel van zaterdag in Venlo verliep niet volgens wens. De Graafschap werd met 4-0 afgedroogd door VVV. De clubleiding verwacht snel rond te komen met Leicester City over de verhuur van Layton Ndukwu, een 19-jarige aanvaller. 'Dat moet niet te lang meer duren. We hopen snel op groen licht', zegt technisch directeur Peter Hofstede.

Kort verblijf in Amerika

Daarnaast is sinds maandag Frank Olijve op proef. Hij blijft in principe tot woensdag. De ervaren middenvelder zit sinds november zonder club. De geboren Amsterdammer speelde bij FC Groningen, PEC Zwolle en FC Emmen. Bij die laatste club vertrok hij afgelopen zomer om zijn droom na te leven in de Verenigde Staten. Olijve streek neer in Irvine bij Los Angeles en ging voetballen voor Orange County Soccer Club. Het bleek een kortstondig verblijf.

Niet wedstrijdfit

De Graafschap is op zoek naar een middenvelder die een leidersrol vervult in het elftal. 'We kennen hem uit de periode FC Emmen. Daar was hij wel een soort van terriër op het middenveld. Zo'n type zou zeker welkom zijn', weet Hofstede. 'Hij heeft twee maanden niet gespeeld en is niet meteen wedstrijdfit maar ver weg zal dat ook weer niet zijn. We zijn druk bezig de mogelijkheden op het middenveld aan het bekijken en hebben meerdere spelers in beeld, maar niet alles is mogelijk.'

Vrijdag begint de tweede competitiehelft al weer met een uitwedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden. De Achterhoekers staan zesde in de Jupiler League.