122 konikpaarden en 64 runderen naar droge plek Foto: Omroep Gelderland

POEDEROIJEN - Staatsbosbeheer verhuist deze maandag 122 konikpaarden en 64 runderen. De dieren grazen bij Slot Loevestein in Poederoijen en moeten door de hoge waterstand in de Waal naar hoger gebied. Dat gebeurt via een weg die naar de nieuwe Wakkere Dijk loopt. Het gaat om een tocht van twee kilometer, zei boswachter Dianne Renders maandag op Radio Gelderland.

De hoger gelegen Wakkere Dijk zorgt dat het slot niet steeds dicht moet vanwege hoogwater. In het kader van het project Ruimte voor de Rivier is die nieuwe dijk aangelegd en werd de oude Deltadijk weggegraven. Nu bestaat er een flinke overstromingsvlakte waar de Waal bij hoogwater zijn gang kan gaan. De nieuwe dijk zorgt niet alleen voor droge voeten in de Bommelerwaard, maar beschermt dus ook de grazers in het gebied. Speciaal daarvoor is de dijk extra breed en heeft die flauwe taluds. Op Radio Gelderland blikten we maandagmorgen al vooruit op de verhuizing: Boswachter Dianne Renders: 'De nieuwe situatie functioneert nu ongeveer een jaar en nu komen voor het eerste ook nieuwe gebieden onder water te staan. Dat waren eerst akkers.' Het hoogwatertoerisme viert hoogtij, aldus Renders. 'Gisteren was het af- en aanrijden bij Slot Loevestein.'