Juf verbrande kleuterklas geëmotioneerd door kunstwerk

Twee kleuterklassen zijn door de brand verloren gegaan. Tientallen kleuters krijgen de komende maanden daardoor noodgedwongen elders les.

Ouders en juffen hebben de afgelopen week keihard gewerkt om de noodlokalen in de bso op tijd klaar te krijgen, zodat de kinderen na de kerstvakantie weer 'normaal' naar school konden. Want veel spullen zijn bij de brand verloren gegaan.

Verslaggever Vera Eisink nam maandagochtend een kijkje in de noodlokalen:

'Samen helpen we elkaar'

Juf Jacqueline kreeg maandagochtend in de klas een groot kunstwerk aangeboden. Elke leerling had daarvoor een gekleurd handje aangeleverd en de hele verzameling was door ouders op een groot vel papier geplakt met daarbij de tekst: 'Samen helpen we elkaar'.

'Echt een verrassing. Ik heb tranen in mijn ogen', reageert de juf geëmotioneerd. 'Voor de kinderen is het nieuw en die moeten echt wel even wennen, maar als we het met elkaar doen komt het allemaal goed.'

Ook haar collega moet wennen. 'Het is heel raar, we zullen ons weggetje moeten gaan vinden', zegt juf Marijke. 'Maar na een paar daagjes zijn we er doorheen. Dan weten we precies waar we naartoe moeten, waar de toiletten zijn en waar ons stoeltje is. Dan gaat het helemaal goed komen.'

Vuurwerk oorzaak?

Juf Marijke kan nog niks zeggen over de toedracht van de brand. 'Er is nog niks bewezen. Er is die bewuste dag flink met vuurwerk gespeeld op het schoolplein, dat hebben we wel begrepen. Dus een en een is twee.'

Ze vindt het vreselijk dat dit heeft kunnen gebeuren. 'Ik vind vuurwerk zelf prachtig, maar als het zo uit de hand loopt, dat je voor duizenden euro's schade hebt, je ontzettend veel werk hebt met z'n allen om ervoor te zorgen dat we weer kunnen starten, kinderen die overstuur zijn, hun werkjes, hun stoeltje, hun postvakje, dat wil je toch niet', treurt Juf Marijke.

De schade na de brand. Foto: Omroep Gelderland

Directeur Willem Snel van de school is ervan overtuigd dat de brand is veroorzaakt door vuurwerk. 'Het komt door vuurwerk, maar hoe dat is de vraag.' De politie is nog bezig met onderzoek.

