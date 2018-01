ARNHEM - Op de A12 zijn maandagochtend ter hoogte van Oosterbeek vier auto's op elkaar gebotst. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Het ongeluk gebeurde in de richting van Utrecht. De toedracht is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Vanwege het ongeval was de linkerrijstrook enige tijd afgesloten. Dat zorgde voor file.