Lees hier alles over het hoogwater in Gelderland

Maandag:

Yvon Lenting vraagt zich af of het afval in de prullenbak blijft als het water nog hoger komt.

Foto: Yvon Lenting

Door het hoge water in de rivieren, stijgt ook het grondwater. In Heerde leidt een ander tot ondergelopen kelders. Zoals in de woning van Diana Adams. 'Je staat nu met je voeten in het water in de kelder', zegt ze. Woningcorporatie Triada zegt op de hoogte te zijn van het probleem.

Mayke Engels woont met haar gezin aan de De Hul in Wamel. Door het stijgende water kunnen Mayke en haar man niet meer met de auto bij hun woning komen. 'We gaan nu nog te voet naar de auto, maar vanaf morgen gaat dat niet meer', legt ze uit. 'Dan moeten we met de boot heen en weer.' Haar man blijft deze dag thuis om het waterpeil in de gaten te houden.

Foto: Facebook/Mayke Engels

De Wamelse is lovend over het werk dat de voorbije jaren is verzet om bewoners van het het Gelderse rivierengebied droge voeten te blijven houden. 'Dat project Ruimte voor de Rivier werkt gewoon! Door de nevengeulen komt het water in de rivieren hier vel minder hoog dan vroeger. En kijk ens naar Duitsland. Daar zijn de problemen gewoon heel groot.'

Het voetveer tussen Tiel en Wamel is uit de vaart. Dat meldt de gemeente Tiel. Het Lexkesveer tussen Wageningen en Randwijk is gewoon in de vaart, meldt de schipper. 'Ik verwacht de komende dagen geen problemen', laat hij weten.

Vee verhuist in Poederoijen

Bij slot Loevestein in Poederoijen verhuizen vandaag 122 konikpaarden en 64 rode geuzen, een koeienras. Ze gaan van het zogeheten Munnikenland naar de hoger gelegen Wakkere Dijk. Deze dijk is nieuw en zorgt dat het slot niet steeds dicht moet vanwege hoogwater. In het kader van het project Ruimte voor de Rivier is die nieuwe Wakkere Dijk aangelegd en werd de oude Deltadijk weggegraven.

Nu bestaat er een flinke overstromingsvlakte waar de Waal bij hoogwater zijn gang kan gaan. De nieuwe dijk zorgt niet alleen voor droge voeten in de Bommelerwaard, maar beschermt dus ook de grazers in het gebied. Speciaal daarvoor is de dijk extra breed en heeft die flauwe taluds.

Boswachter Dianne Renders zegt deze ochtend op Radio Gelderland: 'Waar ze staan zijn ze omsloten door water. Maar er loopt een weg naar de dijk, twee kilometer lopen. De dieren staan op een schiereiland. In de oude situatie was toegang afgesloten geweest. Het zou kunnen dat ook die weg onbereikbaar wordt, maar dan moet het water nog veel hoger komen te staan.'

'Code geel'

Rijkswaterstaat meldt dat door het hoogwater sprake is van code geel. Door de neerslag en het smelten van sneeuw in Duitsland en Zwitserland is het water in de Rijn en daardoor ook in de Waal en IJssel hoger dan normaal. Rijkswaterstaat verwacht dat het hoogste punt van het Rijnwater bij het meetstation Lobith dinsdag het hoogste peil bereikt, te weten 14,65 meter boven NAP. De afvoer van regenwater via de Maas neemt al af, meldt Rijkswaterstaat.

Zondag:

Waarnemend burgemeester in Scherpenzeel Corry van Rhee twittert een fraaie foto van haar uitzicht. De inwoonster van Tiel woont aan de Waal. 'We wonen aan de Waal-zee!', schrijft ze. Ze woont in een oud dijkhuis. 'Het water staat ook aan de overkant bij Dreumel een stuk hoger', zegt ze tegen Omroep Gelderland. 'In 2011 stond het water nog een stuk hoger, toen stond het tegen het huis aan.'

Een ree dreigt 's middags het slachtoffer te worden van het hoogwater. Het dier kwam, in een onder water gelopen polder bij Ubbergen, klem te zitten tussen de struiken. Volgens Nijmeegse wijkagenten heeft het dier twee uur vastgezeten. De brandweer in Ubbergen ontfermt zich over het dier.

Voor de video, kijk hier.

TV Gelderland zond deze spectaculaire beelden uit. De tekst gaat verder onder de video.

Mensen op de Rijnbandijk in Maurik denken iemand in het water te zien drijven. Ze slaan alarm. De 'persoon' heeft de armen wijd gespreid. Tot hun opluchting ontdekken brandweermensen van de brandweer in Maurik dat de 'drenkeling' een vogelverschrikker is.

In Lent negeren hoogwatertoeristen massaal een verbodsbord bij de nevengeul. Ze trekken zich niets aan van de tekst: Verboden toegang i.v.m. hoogwater. Hardloper op de Oosterhoutsedijk Fred van Kolck slaat de mensen gade. 'Hordes mensen lopen daar', zegt hij tegen Omroep Gelderland. 'Het lijkt wel of er ijs wordt verkocht, zo druk is het.'

Zaterdag:

Bergingsbedrijf Cretier in Rossum wordt ingeschakeld door de gemeente Zaltbommel. Op de Waalkade staat een Mini Cooper met natte banden. En de eigenaar is in geen velden of wegen te bekennen. In Nijmegen sluit de gemeente de coupures in de Grote Straat en Lage Markt.

Vrijdag:

Twee bevers vinden de dood. Op de vlucht voor het hoge water worden ze op de provinciale weg N322, de Van Heemstraweg, bij Heerewaarden doodgereden. De dode dieren worden acht kilometer uit elkaar gevonden. De provincie roept weggebruikers op in de buurt van de uiterwaarden langzamer te rijden en alert te zijn.

Coupure voor eerst in jaren dicht bij Tolkamer

Voor het eerst in zeven jaar gaat de coupure in de dijk bij de Europakade in Tolkamer dicht. Dit gebeurt met houten balken. Het gat wordt verder afgedicht met zeil en zand. Vroeger gebeurde dat met paardenmest, maar vanwege milieuregels mag dat niet meer.

Waterschap Rijn en IJssel grijpt in bij de kade van het zogeheten Groene Kanaal bij Baak. Door gegraaf door dassen is schade ontstaan. Medewerkers van het waterschap herstellen het. Ook neemt Rijn en IJssel maatregelen om te voorkomen dat zand wegspoelt bij het lage deel van de IJsselkade in Zutphen.

Het veer tussen Huissen en Loo is uit de vaart. Volgens de veerbaas kan dit nog wel even duren. Een dag eerder zijn de pontjes over de IJssel bij Veessen en Dieren al aan de ketting gelegd.