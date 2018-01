Deel dit artikel:











Basisschoolleerlingen springen met juffen en meesters het water in Foto: Pixabay

DOETINCHEM - De 85 leerlingen van Basisschool IJzevoorde in Doetinchem gaan het nieuwe jaar fris van start. Samen met de meesters en juffen springen ze vanochtend het water in. Dat doen ze in zwembad De Brink in Zelhem.

'Hopelijk doen ook veel ouders mee, want dat vinden we echt superleuk', lacht juf Femke Rabelink. 'Dit past ook helemaal bij de visie van onze school: Natuurlijk Bewegen. We zijn erg bezig met beweging en gezond zijn. Daar past zo'n duik in het nieuwe jaar natuurlijk heel goed bij. We vinden dat zo'n leuke traditie.' Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Femke Rabelink: Muts op Alle kinderen krijgen vanochtend voordat ze springen een muts. Ook mogen ze verkleed het water in. Rabelink vertelt dat de kinderen gewend zijn om veel te bewegen. 'Gedurende het jaar hebben wij allerlei clinics, zoals yoga en zwemles. Dan kan zo'n actie als vandaag natuurlijk niet uitblijven.' Basisschool IJzevoorde is ook genomineerd als Schoolinitiatief van het jaar 2017. Tijdens de Doetinchemse Sportverkiezing op maandag 29 januari wordt de winnaar bekendgemaakt. Vanochtend om half 11 moeten alle leerlingen weer in de schoolbanken zitten. 'Met chocolademelk en heel veel hulp van ouders moet dat lukken', grapt Rabelink. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl