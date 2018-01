Automobilist maakt het weer te bont

VELP - De politie in Velp heeft afgelopen week een automobilist opgepakt voor onder meer gevaarlijk autorijden. Dat schrijft ze op Facebook.

De man is volgens de agenten niet alleen een gevaar op de weg, hij reed ook nog eens zonder rijbewijs. En dat was niet de eerste keer. Een week eerder was hij ook al van de weg gehaald.

De politie nam toen zijn auto in beslag.

Bij zijn laatste aanhouding beledigde en bedreigde de bestuurder de agenten.