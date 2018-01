Hartverscheurend: hoe agenten het leven van een jong meisje redden

ARNHEM - De politie heeft zondag op de Facebook-pagina van de afdeling Arnhem-Zuid een hartverscheurend verhaal geplaatst. Er wordt beschreven hoe agenten een meisje van een paar weken oud succesvol weten te reanimeren.

Een passage uit het verhaal: 'Ik liep de woonkamer binnen en daar op bank lag ze dan... een meisje van een paar weken oud. Ik zag dat ze op haar rug lag en dat haar gezichtje paars aangelopen was. Naast het meisje zat haar moeder die een telefoon aan haar oor had waarmee ze contact had met onze meldkamer.'

Handelen naar intuïtie

Verderop in het verhaal: 'Ik zag dat het meisje niet knipperde en een starre blik had. Op dat moment schoot er van alles door me heen en het enige wat ik kon doen was handelen naar intuïtie. Ik nam het meisje over van haar moeder en heb zo goed en zo kwaad als het kon haar op haar zij gelegd. Zoals mij is aangeleerd begon ik met mijn vingers op het borstkastje te drukken.'

'Na een paar keer drukken zag ik tot mijn verbazing dat ze begon te knipperen met haar oogjes. Ook hoorde en zag ik dat ze adem haalde en dat de paarse kleur in haar gezichtje weg trok. Ondanks dat bleef ik het meisje vast houden en bleef ik over haar buikje wrijven.'

Het meisje maakt het inmiddels goed. De hele Facebook-post is hier te lezen.