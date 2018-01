Deel dit artikel:











Je loopt nietsvermoedend door het bos en komt tegen... Foto: Facebook politie Harderwijk

ERMELO - Diep in het bos in Ermelo is zondag een gestolen auto gevonden, dat meldt de politie op Facebook.

Het voertuig werd door nietsvermoedende bezoekers van het bos aangetroffen. De politie werd ingeseind. Een tractor en een gespecialiseerd bergingsbedrijf waren nodig om de auto van zijn plek weg te krijgen. 'Knap kunstje om hem op die plek te krijgen', schrijft de politie op Facebook. Het is niet bekend hoe lang de auto al in het bos stond en waarom juist deze plek werd uitgekozen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl