Paulusparochie doet afstand van cultureel centrum De Bron Foto: Google Maps

GROENLO - Cultureel centrum De Bron in Groenlo is verkocht. Buurman en directeur van Pfeifer Heavy Machinery, Gerrit Pfeifer, is de nieuwe eigenaar van de voormalige kerk.

Geschreven door Mediapartner Gelre FM

Afgelopen december werden de deuren van De Bron gesloten en ging alles over naar De Mattelier, dat dichter in het centrum van Groenlo ligt. Het is nog niet bekend welke plannen de nieuwe eigenaar heeft met het pand aan de Buitenschans. Geruime tijd was er sprake van dat het in Groenlo voor maatschappelijke doeleinden te boek staande gebouw zou worden verhuurd of verkocht aan de plaatselijke Vincentiusvereniging. Maar beide partijen kwamen niet tot elkaar. De kerk, die in 1999 werd gesloten, is door de verkoop geen eigendom meer van de St. Paulusparochie.