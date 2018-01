VIDEO: ree gered uit hachelijke situatie

UBBERGEN - Een ree dreigde zondagmiddag het slachtoffer te worden van het hoogwater. Het dier kwam, in een onder water gelopen polder bij Ubbergen, klem te zitten tussen de struiken.

Volgens de Nijmeegse wijkagenten heeft het dier twee uur vast gezeten. Vrijwilligers van de brandweer Ubbergen hebben het dier met een bootje benaderd en bevrijd uit de benarde positie. Daarna is het dier naar het droge gebracht.

Op advies van de jachtopzichter is het onderkoelde dier eerst in een isodeken gewikkeld. De jachtopzichter heeft het reetje meegenomen naar een stuk bos verderop en het dier daar vrijgelaten.

Bambi maakt het goed

Dat het goed gaat met het dier, bewijst deze video die de politie Nijmegen Noord op Facebook deelt. Het dier blijft eerst nog even zitten in de deken, staat dan op en loopt rustig het bos in. Het dier kijkt nog even om naar haar redders.